Adana\'da Öğrencilere Fidan ve Kırtasiye Hediye Edildi

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Adana'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere fidan ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, merkez Sarıçam ilçesindeki Hocallı Türk Kadınlar Birliği İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Tevke ve Etli, ilk ders zilinin çalmasının ardından sınıflara geçen öğrencilerle " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" adlı filmi izledi.

Programda öğrencilere fidan ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.