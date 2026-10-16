Adana'da öğretmenin Heimlich manevrası, boğazına tost kaçan öğrenciyi kurtardı

Adana'da öğretmenin Heimlich manevrası, boğazına tost kaçan öğrenciyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki okulda teneffüste yediği tostun parçası boğazına takılan 6. sınıf öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Öğrenci rahat nefes alırken olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde okulda boğazına yiyecek parçası takılan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi A.K, teneffüste yediği tostun parçasının boğazına takılması nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.
Durumu fark eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Emine Başak, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Başak'ın ilk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan çocuk, rahat nefes aldı.
Öte yandan olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?