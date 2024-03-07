Adana'nın Aladağ ilçesinde 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'nın Aladağ ilçesinde 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi

Adana\'nın Aladağ ilçesinde \'Okul ve Aile\' konulu seminer düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi. Seminere okul yöneticileri ve ilgililer de katıldı. Seminerde, bakanlığın faaliyetleri ve aile eğitim programları hakkında bilgi verildi.

07.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

İlçede görev yapan öğretmenlere, Kozan Sosyal Hizmet Merkezince bakanlığın faaliyetleri ve aile eğitim programları hakkında eğitim düzenlendi.

Seminere okul yöneticileri ve ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Kozan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'nın Aladağ ilçesinde 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Urla'da Sergi Açtı
    10:07 TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, Urla'da Sergi Açtı

    İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı. Urla Belediyesi ARYOM Kültür Merkezi'nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide 33 sanatçının eserleri sergilenecek. Serginin açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kadın girişimcileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Projenin amacı ise sanatçıların teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, ürünlerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımalarına yardımcı olmak ve networklerini genişletmek olarak açıklandı.

  • Trabzon'da Dijital Vakıf Eserleri Rotası Oluşturuluyor
    10:07 Trabzon'da Dijital Vakıf Eserleri Rotası Oluşturuluyor

    Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla dijital vakıf eserleri rotası oluşturulması hedefleniyor. Eğitimlerde teknik personele dijital vakıf eserleri rotası ve envanter oluşturma teknikleri anlatılacak. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, bu çalışmanın turizme katkı sağlayacağını ve bölgeyi ziyaret etmesi hedeflenen üst gelir ve kültür gruplarının ülkeye ciddi katma değer sağlayacağını belirtti.

  • Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Belli Oldu
    10:07 Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Belli Oldu

    Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.

  • Kırşehir Belediyesi'nde Güvenlik Görevlisinin Üniformasıyla Görüntülü Seks Skandalı
    10:06 Kırşehir Belediyesi'nde Güvenlik Görevlisinin Üniformasıyla Görüntülü Seks Skandalı

    Kırşehir'de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.'nin işine son verildi. Belediyede son bir yılda 5 cinsel suç vakası yaşandı.

  • Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı
    10:05 Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı

    Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.

  • Alanya'da camideki yardım kutusunu çalan hırsız suçüstü yakalandı
    10:05 Alanya'da camideki yardım kutusunu çalan hırsız suçüstü yakalandı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.

  • Kayserispor, Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor
    10:05 Kayserispor, Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor

    Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.

  • Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağı mühürlendi
    10:05 Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağı mühürlendi

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocağı, mühürlenerek kapatıldı. Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

  • Buğra Selimzade, Granada'da bronz madalya kazandı
    10:04 Buğra Selimzade, Granada'da bronz madalya kazandı

    İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce atıcılığa başlayan Selimzade, milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başladı. Hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak olan Selimzade, Trabzon'da poligonda hazırlıklarını sürdürüyor.


09:25 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
08:40 AK Parti şikayet dilekçesi vermişti CHP’nin adayı Çerçioğlu’nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
09:35 Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
09:11 Ünlü banka dolar tahminini yükseltti Ünlü banka dolar tahminini yükseltti
08:50 Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi
08:18 Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
07:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu
02:55 Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 10:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'nın Aladağ ilçesinde 'Okul ve Aile' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement