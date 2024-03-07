Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.
İlçede görev yapan öğretmenlere, Kozan Sosyal Hizmet Merkezince bakanlığın faaliyetleri ve aile eğitim programları hakkında eğitim düzenlendi.
Seminere okul yöneticileri ve ilgililer de katıldı.
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İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı. Urla Belediyesi ARYOM Kültür Merkezi'nde 1 ay boyunca açık kalacak sergide 33 sanatçının eserleri sergilenecek. Serginin açılışında konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kadın girişimcileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Projenin amacı ise sanatçıların teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, ürünlerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımalarına yardımcı olmak ve networklerini genişletmek olarak açıklandı.
Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla dijital vakıf eserleri rotası oluşturulması hedefleniyor. Eğitimlerde teknik personele dijital vakıf eserleri rotası ve envanter oluşturma teknikleri anlatılacak. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, bu çalışmanın turizme katkı sağlayacağını ve bölgeyi ziyaret etmesi hedeflenen üst gelir ve kültür gruplarının ülkeye ciddi katma değer sağlayacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
Kırşehir'de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.'nin işine son verildi. Belediyede son bir yılda 5 cinsel suç vakası yaşandı.
Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocağı, mühürlenerek kapatıldı. Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce atıcılığa başlayan Selimzade, milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başladı. Hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak olan Selimzade, Trabzon'da poligonda hazırlıklarını sürdürüyor.
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