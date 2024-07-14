Adana'da Orman Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde, orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Akkaya Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü deposunda bulunan bir kamyonun motor bölümü alev aldı.
Tomruk indirme işlemi sırasında çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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