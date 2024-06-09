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Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaisalı ilçesine bağlı Köprülü Mahallesinde saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü Karaisalı Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangına havadan ve karadan hızlıca müdahale edilmesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın çıkan alanda soğutma çalışması devam ediyor.