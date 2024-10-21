Adana\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
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