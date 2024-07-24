Adana\'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çanaklı Mahallesi'nde 9 Temmuz'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Gürdal (30), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Fatih Bülbül (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile Emre Gürdal (30) idaresindeki 01 ARF 725 plakalı motosiklet 9 Temmuz'da, Çanaklı Mahallesi'nde çarpışmıştı. Kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gürdal, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
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