Adana\'da Otomobil Sürücüsünün Parasını Gasbeden Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolunu kestiği ve silahla yaraladığı otomobil sürücüsünün parasını gasbeden tutuklu sanık hakkında, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akkapı Mahallesi'nde 26 Eylül 2023'te M.K. idaresindeki otomobili gece vakti yolda durdurup sürücünün parasının gasbettiği ve müştekiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle 13 Ekim 2023'te tutuklanan E.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Akkapı Mahallesi'nde M.K'nin gece vakti otomobiliyle seyir halindeyken sanık E.Y. tarafından yolunun kesildiği ve sanığın müştekiden zorla para ve sigara istediği belirtildi.

Müştekinin sanığa direnmesi neticesinde E.Y'nin yanında bulunan ruhsatsız tabancayla müştekiyi, "hayatını tehlikeye sokacak nitelikte" bacağından ve omzundan yaraladığı ve M.K'nin bir miktar parasını gasbettiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanık E.Y'nin "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.