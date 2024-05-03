Adana'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 5 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da bir otomobilde yapılan aramada 24 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili olarak 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

03.05.2024 14:45
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Adana'da, otomobilde 24 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.D, O.A, B.A, H.G. ve adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz G.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında durdurulan B.A. idaresindeki, G.G'nin yolcu olarak bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaj kısmında 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile baz inceleme kayıtlarına göre uyuşturucu ele geçirilen otomobile, sanıklar M.D, O.A. ve H.G'nin içinde bulunduğu aracın öncülük ettiği anlatılan iddianamede, organizasyon kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar M.D, O.A, B.A, H.G. ve G.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen 4'ü tutuklu 5 sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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