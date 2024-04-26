Adana\'da otomobil çarptı, yaya hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
F.Ö. idaresindeki 01 RY 281 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Emir Avcı'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Avcı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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