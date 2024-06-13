Adana'da Özel Gereksinimli Anaokulu Öğrencileri Tarlada Çalıştı - Son Dakika
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Adana'da Özel Gereksinimli Anaokulu Öğrencileri Tarlada Çalıştı

Adana'da bulunan Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, okulun arazisinde lavanta, yeşil fasulye, patlıcan ve salatalık yetiştirerek hasat yaptı. Öğrenciler, rehber öğretmen ve velilerle birlikte üretim alanında çalışarak hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili deneyim kazandı. Okul müdürü, öğrencilerin rehabilite olması için çeşitli etkinlik alanları oluşturduklarını ve velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu çalışmalardan çok mutlu olduğunu belirtti.

13.06.2024 16:53
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Adana'da özel gereksinimli anaokulu öğrencileri, okulun arazisinde yetiştirdikleri lavanta, yeşil fasulye, patlıcan ve salatalıkların hasadını yaptı.

Sarıçam Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, rehber öğretmen ve velilerle okulun 3 dönümlük üretim alanına ekilen ürünlerin hasadını gerçekleştirdi.

Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, öğrencilerin ürün yetiştirmesinin yanı sıra okulda bulunan kümeslerde de hayvancılıkla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Teorik ve pratik eğitimlerle çocukların daha donanımlı hale geldiğini belirten İnal, "Onları elimizden geldiğince hayatın içine alarak, toprakla buluşturarak, değişik etkinliklerle topluma hazır hale getirmek istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü İbrahim Dağlı da lavantanın özel gereksinimli öğrenciler üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğunu ifade etti.

Öğrenciler için birçok etkinlik alanı oluşturduklarını anlatan Dağlı, "Öğrencilerimizin rehabilite olması için hayvan bakım alanlarımız da var. Çocuklarımızı sadece sınıflarda tutmuyoruz. Oyun alanlarımızda ve bahçemizde farklı etkinlik alanları oluşturduk. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok mutlu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Özel Gereksinimli Anaokulu Öğrencileri Tarlada Çalıştı - Son Dakika

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