Adana\'da park halindeki tır 3 araca çarptı

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Adana'da park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 250 metre geri gidip park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, park halinde bulunan 01 ASY 242 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle yokuştan geri gitmeye başladı.

Yaklaşık 250 metre geri giden tır, çocuk parkı yakınında bulunan park halinde 3 araca çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada 3 araçta hasar oluştu.