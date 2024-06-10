Adana'da PKK/KCK davasında tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da PKK/KCK davasında tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana\'da PKK/KCK davasında tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanığın terör örgütüyle bağlantısı olduğu ve örgüt faaliyetlerine katıldığı belirlendi. Sanık ise suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

10.06.2024 16:39
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Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu R.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu belirterek, R.M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan R.M, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "PKK terör örgütü ile bir bağım yoktur. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da PKK/KCK davasında tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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