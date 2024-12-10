Adana'da operasyonda AK-47 piyade tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.C. (18) işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da PKK Operasyonu: AK-47 ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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