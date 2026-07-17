Adana'da polis merkezi inşaatına saldırıda 4 sanığa hapis cezası

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atılmasıyla ilgili davada 3 sanığa müebbet ve 20 yıl 6 ay 20'şer gün, 1 sanığa ise 26 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların dijital materyalinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik tespitlerin olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında sanıkların ruhsatsız tabanca, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve kafa kamerası taşıdığını anlatan Savcı, eylemin terörle mücadelede etkin rol alan polis teşkilatı hedef alınarak planlandığını ifade etti.

Savcı, 4 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 17'şer yıldan 31'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Mehmet Emin A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütleriyle bir bağlantım yoktur. Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli götürmedik. Sadece tabancayla video çekmek için inşaat alanına girdik. Sosyal medyadan paylaşım yapacaktık. Kimseye zarar verme amacı taşımadık. Olay yerindeki mahalle bekçilerini tabancayla tehdit etmedik. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Ahmet P, İdris T. ve Selman Ş. de haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Ahmet P, Mehmet Emin A. ve Selman Ş'yi "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ayrı ayrı müebbet ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 20 yıl 6 ay 20'şer gün hapis ve 12 bin 500'er lira para cezasına, sanık İdris T'yi ise "eyleme yardım etmek suretiyle iştirak ettiğinden" aynı suçlamalar yönünden toplamda 26 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 12 bin 500 lira para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak 2025'te molotofkokteyli atılmış, gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı.