Polis Merkezine Molotofkokteyli Saldırısında 4 Sanığa Ağır Ceza İstemi - Son Dakika
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Polis Merkezine Molotofkokteyli Saldırısında 4 Sanığa Ağır Ceza İstemi

08.06.2026 17:54
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Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanık hakkında savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 17-31 yıl arası hapis cezası talep etti. Sanıklar suçlamaları reddetti, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların dijital materyalinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik tespitlerin olduğunu belirtti.

Saldırı sırasında sanıkların, ruhsatsız tabanca, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve kafa kamerası taşıdığını anlatan savcı, eylemin terörle mücadelede etkin rol alan polis teşkilatı hedef alınarak planlandığını ifade etti.

Savcı, 4 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 17'şer yıldan 31'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Selam Ş. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü üyesi değilim. Ben polis merkezi inşaat alanına gitmedim. Sadece bir beyan nedeniyle tutuklandım. Kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesini istiyorum. Hakkımda hiçbir somut delil yoktur. Terör örgütleriyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mehmet Emin A, İdris T. ve Selman Ş. de haklarındaki suçlamaları reddederek mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına 2 Ocak 2025'te molotofkokteyli atılmış, gözaltına alınan zanlılar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Merkezine Molotofkokteyli Saldırısında 4 Sanığa Ağır Ceza İstemi - Son Dakika

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