Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 27 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 27 Tabanca Ele Geçirildi

Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 27 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapılan uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron ve 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık gibi 58 olay aydınlatıldı ve 29 şüpheli tutuklandı. Toplamda 173 şüpheli de çeşitli suçlardan yakalandı.

24.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-20 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 221 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık olmak üzere 58 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 173 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 27 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 13:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve 27 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement