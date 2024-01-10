Adana\'da 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da ruhsatsız 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin arama yaptığı evlerde kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 224 uyuşturucu hap bulundu.

Bunun üzerine ikametlerdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.