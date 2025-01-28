Adana'da Ruhsatsız Tabancalara Baskın - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Tabancalara Baskın

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

28.01.2025 10:48
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iş yerindeki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 4 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ve 82 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, işletmedeki Mustafa D. ve İsmail A'yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Mustafa D'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İsmail A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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