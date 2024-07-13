Adana'da Ruhsatsız Tabancayla Havaya Ateş Açan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Tabancayla Havaya Ateş Açan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen sanık hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Z.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Sanığın, silah bulundurma ve silahla ateş etme suçlarından cezalandırılması istendi. Z.Y'nin suçlamaları kabul etmediği ve yargılanmasının yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

13.07.2024 12:27
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen sanık hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Temmuz 2023'te, gece saatlerinde havaya ateş ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Z.Y. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 5 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, otomobilini park ettikten sonra sokakta 2 ruhsatsız tabancayla havaya 6 el ateş ettiği belirtilen sanığın, silahları aracının arka koltuğuna saklamaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ruhsatsız Tabancayla Havaya Ateş Açan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Tabancayla Havaya Ateş Açan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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