Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

29.03.2026 14:39
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

ADANA'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu kentte öğle saatlerinde sağanak etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde caddeler, zaman zaman doluyla karışık sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiğin güçlükle ilerlediği su basan yollarda bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlardakiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokak da su doldu. Sokağa çıkan çocuklar, suda oynayarak eğlendi. O anları bir mahalleli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

YUMURTALIK İLÇESİNDE DENİZE GİRDİLER

Öte yandan kent merkezindeki havaya rağmen Yumurtalık ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 15:15:40.
SON DAKİKA: Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
