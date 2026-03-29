Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ADANA'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu kentte öğle saatlerinde sağanak etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde caddeler, zaman zaman doluyla karışık sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiğin güçlükle ilerlediği su basan yollarda bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlardakiler ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokak da su doldu. Sokağa çıkan çocuklar, suda oynayarak eğlendi. O anları bir mahalleli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

YUMURTALIK İLÇESİNDE DENİZE GİRDİLER

Öte yandan kent merkezindeki havaya rağmen Yumurtalık ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Haber: Anıl ATAR