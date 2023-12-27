Adana\'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.K, kendisine Ömer isimli bir kişinin ulaştığını ve bu kişinin banka kredisi konusunda kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

Ömer'in kendisini arayıp bankaya çağırdığını anlatan sanık K.K, şöyle devam etti:

"Ömer bana bankadan kredi çıktığını söyledi. Benden kredi çekmem karşılığında komisyon istedi. Bende kabul ettim. Bana verdiği belgeleri bankanın 2. katında bulunan kişinin yanına götürmemi söyledi. Bende bankada 2. katta bulunan personelin yanına giderek belgeleri imzaladım. Bankadan 22 bin lira kredi aldım. Bunun 6 bin lirasını komisyon olarak Ömer isimli kişi aldı. Ben kredimin 7 taksitini ödedim. Fakat borcumu tam olarak kapatamadım. Benim bankada kredi çekme işlemlerini yapan kişi şu an huzurda bulunan H.İ'dir."

Sanık H.İ. ise müfettiş raporunu ve sanık K.K'nin aleyhe olan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Ben kredi açmaya yetkili olan bir kişi değilim. Yetkili olan şube müdürüdür. Ben bireysel kredi asistanı olarak usulsüz bir işlem gerçekleştirmedim. Ben sadece istenilmesi gereken evrakları istedim. Bu evraklar eksik olsa zaten kredi verilmez. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 35 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına, beyanları alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.