 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi

Adana'da bir bankanın sahte belgelerle kredi kullandırılarak 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı ve eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

Adana\'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi
27.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.K, kendisine Ömer isimli bir kişinin ulaştığını ve bu kişinin banka kredisi konusunda kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

Ömer'in kendisini arayıp bankaya çağırdığını anlatan sanık K.K, şöyle devam etti:

"Ömer bana bankadan kredi çıktığını söyledi. Benden kredi çekmem karşılığında komisyon istedi. Bende kabul ettim. Bana verdiği belgeleri bankanın 2. katında bulunan kişinin yanına götürmemi söyledi. Bende bankada 2. katta bulunan personelin yanına giderek belgeleri imzaladım. Bankadan 22 bin lira kredi aldım. Bunun 6 bin lirasını komisyon olarak Ömer isimli kişi aldı. Ben kredimin 7 taksitini ödedim. Fakat borcumu tam olarak kapatamadım. Benim bankada kredi çekme işlemlerini yapan kişi şu an huzurda bulunan H.İ'dir."

Sanık H.İ. ise müfettiş raporunu ve sanık K.K'nin aleyhe olan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Ben kredi açmaya yetkili olan bir kişi değilim. Yetkili olan şube müdürüdür. Ben bireysel kredi asistanı olarak usulsüz bir işlem gerçekleştirmedim. Ben sadece istenilmesi gereken evrakları istedim. Bu evraklar eksik olsa zaten kredi verilmez. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 35 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına, beyanları alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana, Banka, Ömer, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi - Son Dakika


18:42
Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36
Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27
Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:05
10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu 10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Son Dakika
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27 Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
18:05 10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
17:55 Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46 Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44 TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 19:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bankaya zarar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement