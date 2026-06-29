Adana'da Sahte Kredi Belgeleri Davası

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da aralarında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan Y.Y, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Y.Y, "Kredi çekerken bir firmada sigortalı olarak çalışıyor gözükmüşüm. Ben asla bir şirkette çalışmadım. Benim kredi evraklarımı başka bir kişi hazırladı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık H.İ. de "Ben 'bireysel kredi asistanı' olarak yasa dışı bir işlem gerçekleştirmedim. Bankada kredi açmaya yetkili olan bir kişi değilim. Yetkili olan şube müdürüdür. Ben sadece istenilmesi gereken evrakları istedim. Bu evraklar eksik olsa zaten kredi işlemi gerçekleştirilmez. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.