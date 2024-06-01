Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yabancı Madde Atan Taraftarlara Adli İşlem - Son Dakika
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Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yabancı Madde Atan Taraftarlara Adli İşlem

Adana\'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yabancı Madde Atan Taraftarlara Adli İşlem

Adana'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, sahaya yabancı madde attıkları ve stadyuma meşale soktukları belirlenen 39 taraftar hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, maçta kurallara uymayan taraftarlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, küfür ve hakaretten 23, stada meşale ile yabancı madde atmadan 15, mala zarar vermeden 1 kişi hakkında adli işlem uyguladı. Ayrıca, maç öncesi yapılan aramalarda, bisküvi ve cips paketlerine gizlenmiş meşaleler tespit edildi. Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maça 5 dakika ara verilmişti.

01.06.2024 17:19
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Adana'da Sakaryaspor- Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, sahaya yabancı madde attıkları, stadyuma meşale soktukları belirlenen 39 taraftar hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Adana Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında kurallara uymayan taraftarlara ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, küfür ve hakaretten 23, stada meşale ile yabancı madde atmadan 15, mala zarar vermeden 1 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Öte yandan ekipler, maç öncesi yaptıkları aramalarda, bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekiplerin el koyduğu bisküvi ve cips paketlerinden çıkan meşaleler, polis kamerasınca kaydedildi.

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maça 5 dakika ara verilmişti

Ekipler, maç öncesi reklam panosu altında saklanmış çantada da çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulmuştu.

Çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiği ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlenmiş, şüpheliler emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenilmişti.

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yabancı Madde Atan Taraftarlara Adli İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK Maçında Yabancı Madde Atan Taraftarlara Adli İşlem - Son Dakika
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