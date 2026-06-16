Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Sarıçam Deresi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

(ADANA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıçam Deresi'nde halk sağlığını korumak için geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Temiz bir Adana için ve sivrisinekle mücadelede kent genelinde yoğun çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını ve sivrisinekle mücadeleyi kent genelinde sürdürüyor. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıçam Deresi'nde halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan temizlik çalışması başlattı.

Başkan Vekili Güngör Geçer ve ASKİ yöneticileri, temizlik çalışmaları sürerken alanda inceleme yaptı. Sarıçam Deresi'nin 10 mahalle ve 106 bin nüfusun yaşadığı yerleşim alanlarının içinden geçtiğini ve sık sık temizlik yapıldığını anlatan Güngör Geçer, derenin temiz tutulmasının halk sağlığı açısından ve sivrisinekle mücadelede önemli olduğunu söyledi. Geçer, Sarıçam Deresi'nin ve kentin tamamının temiz tutulması konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA, 10 MAHALLEYİ VE 106 KÖYÜ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

50 kişilik ekip ve 25 iş makinesiyle sürdürülen çalışma, toplam 10 mahalle ve yaklaşık 106 bin nüfusu doğrudan ilgilendiriyor. Dere yatağının temizlenmesiyle özellikle yaz aylarında yaşanan çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ASKİ, daha önce Sarıçam'da hayata geçirdiği baks (kutu menfez) ve menfez yatırımlarıyla ilçede uzun yıllardır yaşanan su taşkınlarına yönelik önemli adımlar attı. Dere geçişlerinin iyileştirilmesi ve yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan projeler, geçmişte sıkça karşılaşılan su baskınlarının önlenmesine katkı sundu.

ASKİ yetkilileri, Sarıçam Deresi'nin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan dereye çöp ve atık atılmaması konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Böylece bölgede sivrisinekle mücadeleye önemli destek verilmiş olacağı da belirtildi.