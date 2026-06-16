Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Sarıçam Deresi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Sarıçam Deresi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

16.06.2026 14:21  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Sarıçam Deresi'nde halk sağlığını korumak ve sivrisinekle mücadele kapsamında geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. 10 mahalle ve 106 bin nüfusu ilgilendiren çalışmalar, 50 kişilik ekip ve 25 iş makinesiyle yürütülüyor.

(ADANA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıçam Deresi'nde halk sağlığını korumak için geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Temiz bir Adana için ve sivrisinekle mücadelede kent genelinde yoğun çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını ve sivrisinekle mücadeleyi kent genelinde sürdürüyor. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıçam Deresi'nde halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan temizlik çalışması başlattı.

Başkan Vekili Güngör Geçer ve ASKİ yöneticileri, temizlik çalışmaları sürerken alanda inceleme yaptı. Sarıçam Deresi'nin 10 mahalle ve 106 bin nüfusun yaşadığı yerleşim alanlarının içinden geçtiğini ve sık sık temizlik yapıldığını anlatan Güngör Geçer, derenin temiz tutulmasının halk sağlığı açısından ve sivrisinekle mücadelede önemli olduğunu söyledi. Geçer, Sarıçam Deresi'nin ve kentin tamamının temiz tutulması konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA, 10 MAHALLEYİ VE 106 KÖYÜ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

50 kişilik ekip ve 25 iş makinesiyle sürdürülen çalışma, toplam 10 mahalle ve yaklaşık 106 bin nüfusu doğrudan ilgilendiriyor. Dere yatağının temizlenmesiyle özellikle yaz aylarında yaşanan çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ASKİ, daha önce Sarıçam'da hayata geçirdiği baks (kutu menfez) ve menfez yatırımlarıyla ilçede uzun yıllardır yaşanan su taşkınlarına yönelik önemli adımlar attı. Dere geçişlerinin iyileştirilmesi ve yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan projeler, geçmişte sıkça karşılaşılan su baskınlarının önlenmesine katkı sundu.

ASKİ yetkilileri, Sarıçam Deresi'nin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan dereye çöp ve atık atılmaması konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Böylece bölgede sivrisinekle mücadeleye önemli destek verilmiş olacağı da belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Sarıçam, Sağlık, Güncel, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Sarıçam Deresi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:09:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Sarıçam Deresi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.