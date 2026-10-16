Şehit Kaymakam Saim Bey, kurtuluşun 106. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Kaymakam Saim Bey, kurtuluşun 106. yılında mezarı başında anıldı

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Şehit Kaymakam Saim Bey, kurtuluşun 106. yılında mezarı başında anıldı
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Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde Şehit Kaymakam Saim Bey, Kozan'daki mezarı başında dualarla anıldı. Programa Kaymakam Nursen Yüce ve belediye başkanları katıldı; Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi.

Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, mezarı başında dualarla anıldı.

Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Saim Bey'in Kozan ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua okundu.

Kaynak: AA
SaimbeyliGüncelAdanaSon Dakika

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