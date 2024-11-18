Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında anıldı.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, öğretmen ve öğrencilerle şehidin mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.
Ziyarette, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Saimbeyli Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurtaran da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey mezarı başında anıldı - Son Dakika
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