Adana'da Sentetik Ecza Operasyonu

23.05.2026 11:25
Adana merkezli operasyonda 30 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı. 4 milyon hap ele geçirildi.

ADANA merkezli 3 ilde sentetik ecza tabletleme ve üretim merkezine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Operasyonda 4 milyon sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 ton 994 kilogram etken maddeden yaklaşık 11 milyon sentetik ecza üretilebileceği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Mersin'de sentetik ecza tabletleme ve üretim merkezi kurulduğunu tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 şüphelinin kimliği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

DEPOLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Polis ekipleri, Adana ve Mersin'de üretim merkezine dönüştürülen depolarda yaptığı aramalarda; kapsül doldurma, kapsül temizleme, karıştırma, kompresör, soğutma ve öğütme makineleri olmak üzere toplam 14 makine ile 4 milyon sentetik ecza hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 11 milyon sentetik ecza üretilebileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

