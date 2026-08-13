Adana'da Sentetik Ecza Operasyonu
Adana'da bir evde 283 bin sentetik ecza bulundu, bir kişi tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evde 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bey Mahallesi'nde Fethullah B'nin (37) yaşadığı iki katlı müstakil eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 283 bin sentetik ecza ele geçirildi, Fethullah B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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