Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana\'da Seyhan Baraj Gölü\'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bulunan Seyhan Baraj Gölü'ne giren Ali Birmeç'in kaybolduğu ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Birmeç'in cansız bedeni gölde bulundu ve Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

05.04.2024 08:11  Güncelleme: 08:12
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeç'in (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeç'in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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