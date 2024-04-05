Adana\'da Seyhan Baraj Gölü\'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller

Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor.