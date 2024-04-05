Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeç'in (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeç'in cansız bedeni sudan çıkartıldı.
İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulunan gencin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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