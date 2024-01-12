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Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Tarık Demiryürek yönetimindeki 01 P 2294 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Adana\'da seyir halindeki otomobil alev aldı
12.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:16
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Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

Tarık Demiryürek yönetimindeki 01 P 2294 otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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