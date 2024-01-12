16:11 • •
14:37 • •
14:10 •
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler•
Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.
Tarık Demiryürek yönetimindeki 01 P 2294 otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yanan araçta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika