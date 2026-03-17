Adana\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'taki bir iş yerine gelen Y.K. ve A.K, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle R.İ. ve E.İ. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. pompalı tüfekle açılan ateşle, A.K. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri şüpheli R.İ. ve E.İ'yi gözaltına aldı.