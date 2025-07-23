Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 58 AP 176 plakalı otomobile, Gültepe Mahallesi'nde 2 zanlı tarafından silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?