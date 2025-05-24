Adana'da Sinek Sorunu: Vatandaşlar Kendi İlaçlamasını Yaptı

Büyükşehir belediyesi yetersiz kaldı, vatandaş kendisi ilaçladı

Adana Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadelede ilaçlamada yetersiz kalınca geceleri sinekten uyuyamayan vatandaşlar sokağa kendileri ilaçladı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadelede ilaçlamada yetersiz kalınca geceleri sinekten uyuyamayan vatandaşlar sokağa kendileri ilaçladı.

Sıcakların artmasıyla birlikte Adana genelinde sinek ve böcek popülasyonunda da artık oldu. Hava sıcak olduğu için gece yatarken penceresini açan vatandaşlar özellikle sivri sinek ve mucuktan dolayı yatamaz oldu. Büyükşehir belediyesi larva döneminde yeteri kadar ilaçlama yapmadığı için sinek popülasyonunun çoğaldığını söyleyen vatandaşlar sokakları kendileri ilaçlamaya başladı.

Mehmet Koçak isimli vatandaş, "Akşamları sinekten ve böceklerden duramıyoruz. Bu sıcakta kapı, pencere kapalı oturuyoruz. Belediyelerin biran önce ilaçlama yapması gerekiyor. Haşere ve sinek sorunu çok fazla var" diye konuştu.

Necdet Akay ise, "Adana'da sinek problemi var. Evin ışığı yandığında mucuk evin içerisinde doluyor. İlaçlama var ama ne ilacı attıkları belli değil. İlaç öldürmüyor, üflüyor ve gidiyor" dedi.