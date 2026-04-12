Adana'da Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun 7'ncisi Düzenlendi

Adana'da İyi Bir Eğitim Platformu tarafından Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun 7'ncisi düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve birçok kentten çok sayıda eğitimci katıldı.

Sempozyum, sanatçı Sedat Yüce'nin nostaljik şarkılarıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Ümit Kalko, sürdürülebilir eğitim yaklaşımının önemine dikkat çekti ve Adana'nın eğitim açısından kıymetli bir kent olduğunu vurguladı. Kalko, yaklaşık 1.500 kişiyle Adana'nın bugüne kadar yapılmış en büyük eğitim sempozyumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Moderatörlüğünü Oylum Talu'nun yaptığı sempozyumda, Doç. Dr. Sinan Canan, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Görkem İldaş ve Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu gibi akademisyenler çeşitli başlıklarda konuşmalar yaptı. Oturumlarda eğitimde dönüşüm, bireysel gelişim, öğrenme süreçleri ve gelecek becerileri üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Sempozyum, eğitimde sürdürülebilirlik konusunu çok yönlü olarak ele alarak farkındalık oluşturdu ve yeni iş birliklerinin temellerini attı. Katılımcılar tarafından verimli ve ilham verici bir organizasyon olarak değerlendirilen etkinlik, sanatçı Eda ve Metin Özülkü'nün konseri ile son buldu.