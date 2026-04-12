Adana'da Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun 7'ncisi Düzenlendi

12.04.2026 16:10
Adana'da İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen 7. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, birçok akademisyen ve eğitimci katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyum, eğitimde dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı hedefledi.

Adana'da İyi Bir Eğitim Platformu tarafından Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun 7'ncisi düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve birçok kentten çok sayıda eğitimci katıldı.

Sempozyum, sanatçı Sedat Yüce'nin nostaljik şarkılarıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Ümit Kalko, sürdürülebilir eğitim yaklaşımının önemine dikkat çekti ve Adana'nın eğitim açısından kıymetli bir kent olduğunu vurguladı. Kalko, yaklaşık 1.500 kişiyle Adana'nın bugüne kadar yapılmış en büyük eğitim sempozyumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Moderatörlüğünü Oylum Talu'nun yaptığı sempozyumda, Doç. Dr. Sinan Canan, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Görkem İldaş ve Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu gibi akademisyenler çeşitli başlıklarda konuşmalar yaptı. Oturumlarda eğitimde dönüşüm, bireysel gelişim, öğrenme süreçleri ve gelecek becerileri üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Sempozyum, eğitimde sürdürülebilirlik konusunu çok yönlü olarak ele alarak farkındalık oluşturdu ve yeni iş birliklerinin temellerini attı. Katılımcılar tarafından verimli ve ilham verici bir organizasyon olarak değerlendirilen etkinlik, sanatçı Eda ve Metin Özülkü'nün konseri ile son buldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
