Adana'da Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi

Adana\'da Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen zirvede, karbon salınımı ve sıfır atık konuları ele alındı. Rektör Yardımcısı İlter Ünlükaplan, işletmelerin ve tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda özenle çalışmaları gerektiğini vurguladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Serkan Yılmaz Kandır ise sürdürülebilirlik kavramının birden fazla boyutu olduğunu belirtti.

25.04.2024 19:48
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Adana'da karbon salınımı ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, karbon salınımı ve sıfır atık konuları ele alındı.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, zirvede, işletmelerin ve tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda özenle çalışmaları gerektiğini söyledi.

Yenilebilir kaynaklara yatırım yapılması gerektiğini belirten Ünlükaplan, "İklim değişikliği konusunda kararlıkla hareket etmeliyiz. Ayrıca su kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeli ve suyun verimli kullanımını teşvik etmeliyiz. Tarım sektöründe ise sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlıklı gıda tedarik etmek için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz Kandır da sürdürülebilirlik kavramının birden fazla boyutunun olduğunu anlattı.

Tüm alanların sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkili olduğunu dile getiren Kandır, "Sürdürülebilirlik, yalnızca çevre, iklim değişikliği ve tarımsal üretimle bağlantılı değildir. İşin ekonomik boyutu, gelir boyutu, tüketici boyutu, finansman boyutu ve muhasebe boyutu dediğimizde liste uzadıkça uzar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Adana, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

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