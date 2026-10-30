Adana'da tabanca tehdidiyle motosiklet gasbeden 2 sanığa 12 ve 10 yıl hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da tabanca tehdidiyle motosiklet gasbeden 2 sanığa 12 ve 10 yıl hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla tehdit edip motosikletini gasbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, 12 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla tehdit edip motosikletini gasbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan birine 12 yıl, diğerine 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar D.S. ve C.B. ile müşteki A.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 9 Haziran'da müştekinin Ulucami Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan dükkanına motosikletiyle geldiğini belirtti.

A.Ç'nin motosikletini merdiven kenarına kilitlediği sırada yanına gelen D.S. tarafından tabancayla tehdit edilerek aracının anahtarının zorla alındığını anlatan savcı, sanığın daha sonra iş hanına arkadaşı C.B'yi çağırdığını ifade etti.

Savcı, C.B'nin motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını, D.S'nin de otomobille kaçtığını bildirerek, sanıkların "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.Ç. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan sanık C.B'yi 12 yıl, D.S'yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Motosiklet3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 13:17:07. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da tabanca tehdidiyle motosiklet gasbeden 2 sanığa 12 ve 10 yıl hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android