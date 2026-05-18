Adana'da Taksiciler Uygulama Sürücüsünü Tehdit Etti - Son Dakika
Adana'da Taksiciler Uygulama Sürücüsünü Tehdit Etti

18.05.2026 17:27
Adana'da taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücüyü tehdit etti, yaşananlar kameraya yansıdı.

ADANA'da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit ederken, kadın yolcu ise panik yaşadı. Taksiciler, araçtaki kamera olduğunu öğrenince kaçtı.

Kentte, gece saatlerinde taksi uygulamasıyla yolcu taşıyan sürücü, kadın yolcuyu otomobiline alıp belirtilen adrese doğru yola çıktı. Bir ara sokağa girdiklerinde çok sayıda taksici araçlarıyla, sürücünün önünü kesti. Taksicilerden biri otomobilin arka koltuğuna binip, sürücüyü tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Sürücü sokaktan kaçmaya çalışırken, bir taksi de arkasından takip etti. Kadın yolcu ile sürücü paniğe kapılırken, yaşananlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler, bölgeden ayrıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

