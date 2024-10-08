Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Tarlaya Devrilen Otomobil: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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