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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa dava açıldı

Adana\'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, suçlamaları kabul etmedi.

01.02.2024 15:46
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 8 Nisan 2023'te M.Ö'nün (24) evinin önünde bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan M.F.G. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ve müşteki arasında önceye dayanan husumet bulunduğu ve tarafların bu nedenle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü tarafların telefonda yaşadığı tartışma sonrası, M.F.G'nin motosiklet ile M.Ö'nün evinin önüne geldiği, burada çıkan kavgada bıçakla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladığı kaydedildi.

Sanığın olay yerinden kaçtığı ve eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede, M.F.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde tutuklu M.F.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

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