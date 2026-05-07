Adana'da Tır Aküsü Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 3 tırın akülerini çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 17 Nisan'da Ahmet K'nin yol kenarına park ettiği tırın 2 aküsü gece saatlerinde çalındı.

Sabah durumu fark eden Ahmet K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, bir süre sonra aynı bölgede park halindeki 2 tırın 4 aküsünün daha çalındığını haber aldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti.

Şüpheliler Orhan K. (26) ve Sefa Y. (28), merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerine yapılan baskınla yakalandı. Adreste üç tıra ait aküler de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin olay yerinden otomobille ayrılması bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.