Adana'da Tırda 6,5 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da tırda gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çukurova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.