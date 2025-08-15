Adana'da Tırda 6,5 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da tırda gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Çukurova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
