Adana\'da Trafik Tartışmasında Kavga: 6 Kişi Otomobil Sürücüsünü Darbetti

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ADANA'da trafikte çıkan tartışmada kamyonetle otomobilin önünü kesen 6 kişi, sürücüyle yanındaki yolcuyu darbetti. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte kamyonet ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonetten inen 6 kişi, otomobildeki 2 kişiye saldırdı. Otomobil sürücüsüyle yanındaki arkadaşı, tekme-tokat dövüldü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Taraflar, araçlara binerek yoluna devam etti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.