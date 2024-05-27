Adana'da traktörle otomobil çarpışması sonucu bir kişi öldü, sürücüye 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da traktörle otomobil çarpışması sonucu bir kişi öldü, sürücüye 5 yıl hapis cezası

Adana\'da traktörle otomobil çarpışması sonucu bir kişi öldü, sürücüye 5 yıl hapis cezası

Adana'da traktörüyle otomobile çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücüye 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verdi.

27.05.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da traktörüyle otomobile çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücüye "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü Adana- Kozan kara yolunun 47. kilometresinde sanığın sevk ve idaresindeki traktör ile müşteki E.G'nin kullanımındaki otomobile çarptığını ve kaza nedeniyle otomobilde yolcu konumunda bulunan T.G'nin hayatını kaybettiğini, sürücü E.G'nin ile diğer yolcu R.G'nin ise yaralandığını belirtti.

Savcı, bilirkişi raporuna göre sanığın "bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılmış yol bölümüne girmek yasaktır" kuralını ihlal ettiğini, müştekinin de hız durumunu ayarlamamak suretiyle tali kusurlu olduğunu aktararak, sanık M.Ç'nin "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç. savunmasında önceki celselerde yaptığı savunmanın geçerli olduğunu belirterek beraatini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına karar verip mevcut halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Adana, Adliye, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da traktörle otomobil çarpışması sonucu bir kişi öldü, sürücüye 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da traktörle otomobil çarpışması sonucu bir kişi öldü, sürücüye 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement