Adana'da Tutar Apartmanı'nda yapılan tadilat nedeniyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Tutar Apartmanı'nda yapılan tadilat nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yapılan tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle B.B. ve O.B. isimli kişiler tutuklandı. Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

13.06.2024 22:11
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'ta zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

"Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alındı.

Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Bloğunun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tutar Apartmanı'nda yapılan tadilat nedeniyle 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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