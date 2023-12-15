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Adana'da uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta, 320 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Adana\'da uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 11:01,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını belirledikleri bir aracı Niğde-Pozantı Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 320 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar bulundu.

Ekipler, araçtaki E.S ve N.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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