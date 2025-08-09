Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde valizinde 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği F.Y'yi (28) takibe aldı.
Ekipler, zanlının yolculuk yaptığı şehirler arası yolcu otobüsünü Pozantı ilçesinde durdurarak bagajdaki valizini aradı. Valizde, 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Hap Operasyonu - Son Dakika
