Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
18.06.2026 09:51
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Adana'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey ve Sarıyakup mahalleleri ile Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 474 uyuşturucu etkili hap, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin arama yaptıkları ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu etkili hap, bir evin bahçesinde de toprağa ekili Hint kenevirleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

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