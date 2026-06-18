Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
18.06.2026 10:18
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Adana'da düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısından 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; reçeteye tabi 5 bin 474 uyuşturucu etkili hap, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 19 mermi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuları kendilerinin kullandığını, satmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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