Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 45 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe, metruk bina ve köprü altlarında denetim yaptı.
Çalışmada 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, 45 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gözaltı - Son Dakika
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